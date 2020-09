“A Bielorrússia tem um contexto muito especial. O povo sofreu muito com a guerra”

A 9 de Agosto, a Bielorrússia foi a eleições. Aleksander Lukashenko foi reeleito pelo 26.º ano consecutivo, desencadeando reacções dentro e fora do país, com a União Europeia (UE) a não reconhecer o resultado. Contra avisos e ameaças, o povo tem-se manifestado contra a continuidade do regime. Perante isto, Lukashenko tem-se aproximado da Rússia, que mostrou disponibilidade para apoiar a Bielorrússia.

No P24 desta terça-feira, conversamos com Katarina Drozhzha acerca da situação política no país.

Nota: este episódio foi realizado com a supervisão de Ruben Martins.

