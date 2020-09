Como começar uma alimentação vegetariana? Descubra no primeiro episódio do podcast Vitamina P

Neste primeiro episódio, a jornalista Karla Pequenino conversa com a nutricionista Rita Teixeira, que desenvolve o seu trabalho na área da alimentação vegetariana e vegan, sobre os cuidados a ter ter na transição para estes regimes alimentares​​. Com uma presença muito popular no Instagram, a nutricionista partilha receitas e dicas para quem quer transitar bem para uma dieta vegetariana.

Nesta conversa, falamos sobre mitos, desafios e outros aspectos a considerar antes de experimentar uma alimentação vegetariana ou vegan. Por exemplo, ir a pelo menos uma consulta de nutricionista, ter atenção aos défices de determinados nutrientes — com particular atenção à vitamina B12 — e não ter medo da soja.

Ouvimos ainda o personal trainer Diogo Miranda, que explica por que se tornou vegan, como fez a transição ao longo de quatro meses e os cuidados que tem para garantir uma alimentação adequada às exigências do treino.

Na rubrica “Há um estudo para tudo?”, a jornalista Karla Pequenino desmonta alguns estudos sobre dietas vegetarianas.

