Voos entre 10 e 15 euros? Na Ryanair e easyJet há novas campanhas

Em tempos de pandemia, com o Turismo internacional praticamente em pausa, as companhias aéreas apostam em novas campanhas para conquistarem passageiros. É o caso das low costs easyJet e Ryanair: na primeira anunciam-se voos desde 14,99 euros por trajecto, na segunda há campanha de dois dias com bilhetes a metade do preço (e há passagens desde 9,12 euros).

Esta última, acaba de lançar uma nova campanha em que promete “50% de desconto em mais de 750 mil lugares” para viajar em Setembro e Outubro. Na semana passada, uma promoção flash prometia “um milhão de passagens a cinco euros”. É de esperar que as campanhas “de arromba” continuem nos próximos meses, portanto quem quiser ou precisar voar é bom estar atento.

Na campanha actual, a promoção, indica a empresa, é para uma “escapadinha de Outono para um dos 240 destinos” que fazem parte da rede. Está disponível durante apenas dois dias para reservas: é válida até à meia-noite de 9 de Setembro. A campanha está explicada no site da Ryanair.

No site podem encontrar-se voos com preços anunciados desde 9,12 euros - é o mais barato e é preço do voo Porto-Viena. Mas por poucos mais euros, tanto do Porto como de Lisboa ou Faro é possível viajar para dezenas de destinos europeus. De Ponta Delgada, a “pechincha”, prometem, é para Lisboa ou Porto (desde 15, 16 euros).

Na easyJet também há preços baixos para vários destinos em destaque, tanto de Lisboa como do Porto, Faro ou Funchal. O valor mínimo geral é 14,99 euros (o factor 0,99 é sempre essencial). São muitos os destinos de Lisboa ao valor mais baixo, será uma questão de pontaria encontrar o bilhete (o de ida e o de volta a bom preço, claro): Funchal, Amesterdão, Bordéus, Paris, Madrid ou Milão são bons exemplos.

Do Porto, o mesmo valor é prometido para passagens para alguns destes destinos e também Zurique ou Ibiza.

De Faro, repetem-se algumas destas propostas e por poucos mais euros também possível ir a Belfast, Berlim (Brandeburgo​), Glasgow ou Londres.

No caso da easyJet, a forma mais fácil de ver a montra de promoções é o Viajómetro, bastando seleccionar a cidade de partida. No caso da Ryanair, há página de promoções disponível.