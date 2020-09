Jardins do Palácio Fronteira estão abertos para passeios iluminados ao cair da noite

No ano passado, a Fundação das Casas de Fronteira e Alorna decidiu abrir pela primeira vez as portas do jardim do palácio a passeios nocturnos. Neste final de Verão, os passeios prosseguem, começando um pouco mais cedo, uns minutos antes do pôr do sol, às 19h45.

Guiados pela historiadora de Arte Ana Paula Rebelo Correia, os passeios propõem-se a revelar “as histórias de um palácio e dos seus jardins, belissimamente iluminados ao cair da noite”, ao sabor de muitos pormenores sobre os azulejos, esculturas, mitologia e alegorias.

Em Setembro o ciclo de passeios, baptizado de Um Jardim ao Fim do Dia, tem marcações abertas para os dias 9, 11, 18 e 25.

Durante a visita, poder-se-á esperar um périplo entre os séculos XVII e XXI, incluindo a história do seu construtor, D. João de Mascarenhas, General das guerras de Restauração. Concebido como antiga Quinta de Recreio, é Monumento Nacional e a sua azulejaria é célebre.

“O Palácio Fronteira é um projecto pessoal e único, uma espécie de Gabinete de Curiosidades que integra arquitectura, jardins com as suas fontes, e um imaginário de esculturas, azulejos e embrechados, com inúmeras iconografias, mitológicas e alegóricas”, resumia-se na apresentação das visitas.

Estas obedecem às regras de segurança de contenção da covid-19, realizando-se “com número limitado de inscrições”. “Os passeios encontram-se organizados de modo a que os visitantes possam desfrutar dos jardins sem riscos acrescidos”, sublinha a fundação. É obrigatório o uso de máscara.

Cada passeio temático tem o valor de 16 euros e inscrição prévia obrigatória. Para mais informações e inscrições: [email protected] ou 217 782 023.