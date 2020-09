O céu da Beira Baixa vai ter um festival de balões de ar quente em 2021

O céu da Beira Baixa vai ficar mais colorido durante a Páscoa de 2021, período em que vai receber um evento de balonismo, um novo produto turístico disponibilizado pela Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB), foi esta terça-feira anunciado.

“Durante cinco dias, a região vai receber um evento de activação turística relacionado com a natureza, a cultura e a gastronomia, em articulação com um novo produto turístico da Beira Baixa, o balonismo”, explica em comunicado a CIMBB.

Esta é a nova experiência que a Beira Baixa vai possibilitar a todos aqueles que visitam o seu território e que se insere no âmbito do projecto “Beira Baixa: 3 Dias, 3 Experiências” e que conta com o apoio do Turismo Centro de Portugal.

O evento vai decorrer entre os dias 31 de Março e 4 de Abril de 2021, em pleno período da Páscoa, salvo se as condições climatéricas não o permitirem.

“A realização desta acção contribui, decisivamente, para posicionar a Beira Baixa, gradualmente, como um dos centros do balonismo português e, por conseguinte, ajuda no esforço regional de qualificação e valorização turística do potencial endógeno mais diferenciador da região”, lê-se na nota.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mas, entretanto, os apreciadores de balonismo já podem realizar voos em balão de ar quente na Beira Baixa e encontrar mais informação no site dedicado da Beira Baixa: Terras de Excelência.

A CIMBB integra os concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão.