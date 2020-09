O que mais se pode fazer com abóboras? Um festival de esculturas

São mais de cem mil abóboras. Na Alemanha, em Mechernich (Renânia do Norte-Vestfália), as celebrações da abóbora começaram no final de Agosto e, além de mil e uma formas de saboreá-las, há abóboras para dar e vender e até para usar como matéria de esculturas. Desta feita, neste festival, apenas um dos grandes eventos que celebram a abóbora na Alemanha e na Europa, recriam-se a Antiga Roma em abóbora, dos mitos às legiões romanas e sem esquecer os animados Asterix e Obelix, incluindo-se momentos da vida no campo noutras eras.