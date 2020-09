Uber prevê ser plataforma de mobilidade com zero emissões até 2040

A Uber planeia tornar-se numa plataforma de mobilidade com zero emissões até 2040, segundo comunicado divulgado esta terça-feira.

“Hoje assumimos uma série de compromissos para ajudar a promover a electrificação da nossa plataforma em toda a Europa”, afirmou Manuel Pina, director-geral da Uber em Portugal, citado em comunicado.

As perspectivas da empresa indicam que até 2025, 50% do total de quilómetros percorridos em sete capitais europeias (Lisboa, Amesterdão, Berlim, Bruxelas, Londres, Madrid e Paris) serão em Veículos Zero Emissões (VZE). Depois, já em 2040, espera-se que 100% das viagens sejam realizadas com VZE, transportes públicos e da micro-mobilidade (onde se incluem, por exemplo, as bicicletas e trotinetes).

Portugal foi o primeiro país onde a Uber lançou o seu primeiro produto 100% eléctrico, o Uber Green, em 2016. Desde Julho de 2020 que, em Portugal, os novos veículos inscritos na plataforma têm de ser eléctricos. O gabinete de comunicação da empresa explicou ao PÚBLICO que esta medida é aplicável nos grandes centros urbanos, uma vez que, devido à recente expansão para todo o território português, seria uma decisão repentina, sem tempo de adaptação das zonas mais remotas. Ainda assim, o objectivo é que esta medida seja alargada no futuro.

Nas cidades portuguesas já foram realizadas mais de sete milhões de viagens em VZE. Estimativas da empresa mostram que já foram poupadas 9000 toneladas de CO2 com estas viagens, o que, segundo o comunicado, “equivale a 37 mil viagens de avião entre Lisboa e Nova Iorque”.

Porém, a plataforma de mobilidade não quer que esta iniciativa fique apenas pelas cidades portuguesas. O Uber Green está em 37 cidades europeias e a empresa quer aumentar esse número para 60 até ao final de 2021. No total a Uber quer que o projecto de “zero emissões” esteja presente em 10 mil cidades e seis continentes.