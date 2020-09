Meo ultrapassa Nos à tangente no número de subscritores de TV paga

O número de subscritores de serviços de televisão paga cresceu este semestre ao ritmo mais rápido desde 2016, atingindo 4,15 milhões de assinantes, indicou a entidade reguladora das Comunicações, a Anacom, esta terça-feira.

Segundo o regulador, foi no final deste primeiro semestre que a Meo ultrapassou a Nos como o operador com o maior número de clientes de televisão, ainda que a diferença seja apenas de uma décima.

No final de Junho, a Meo tinha uma quota de assinantes de 39,8% e a Nos, uma quota de 39,7%. Este era um objectivo que a empresa do grupo Altice se tinha proposto conseguir no final do ano passado, ou no início deste ano.

De acordo com a Anacom, em Junho, cerca de 89,3% das famílias tinham serviço de televisão por subscrição (mais 3,3 pontos percentuais face ao mesmo período do ano anterior).

O número de assinantes de televisão paga atingiu um total de 4,15 milhões, com mais 165 mil assinantes (mais 4,1%) face ao período homólogo, naquele que foi o “maior crescimento anual em termos absolutos e relativos verificado desde 2016”.

O crescimento deveu-se às ofertas em fibra óptica que, neste período, ganharam mais 263 mil assinantes (mais 14,8%) face a Junho de 2019, ultrapassando os dois milhões, em contraste com a diminuição de assinantes nas tecnologias ADSL e DTH (satélite), que registaram 334 mil e 460 mil clientes, respectivamente (e onde houve, apesar de tudo, “uma desaceleração da tendência de queda”).

No cabo, o número de subscritores manteve-se nos 1,3 milhões.

A Anacom admite que a evolução do número de subscrições possa estar “associada ao impacto da covid-19 sobre a actividade dos prestadores e sobre as necessidades dos utilizadores” dos serviços. Destaca, além disso, que, neste período, tanto a Meo como a Nos reduziram as suas mensalidades dos pacotes 3P (televisão, telefone e Internet) no satélite.

Meo e Vodafone cresceram até Junho

A seguir à Meo (39,8%) e à Nos (39,7%), a Vodafone surge com uma quota de 16,7% e a Nowo com uma fatia de 3,7% do mercado, de acordo com os dados trimestrais que o regulador recolhe junto das empresas, para produzir as estatísticas do sector.

A Anacom refere que a Vodafone e a Meo foram os prestadores que, em termos líquidos, mais assinantes captaram face ao mesmo período do ano anterior, tendo as suas quotas aumentado 0,9 pontos e 0,3 pontos, respectivamente.

No caso do grupo Nos, o decréscimo foi de 0,9 pontos e a quota de assinantes da Nowo (antiga Cabovisão) também regrediu 0,3 pontos.

Quanto ao tipo de assinantes, o relatório da Anacom indica que o número de assinantes residenciais representava 89,2% do total, ou 3,7 milhões (mais 138 mil face ao período homólogo).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os clientes não residenciais aumentaram 6,4%, para um total de 446 mil.

A Nos era a empresa líder no segmento residencial, com uma quota de 40,5%, seguida da Meo (38,5%), Vodafone (17%) e Nowo (4%).

Nos clientes não residenciais, a Meo tem uma quota de 51,3%, seguindo-se Nos (32,8%), Vodafone (14,1%) e Nowo (1,2%).