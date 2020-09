Sporting e Sp. Braga chegam a acordo por Rúben Amorim

Sporting e Sp. Braga anunciaram nesta terça-feira que chegaram a um acordo para o pagamento dos 12 milhões de euros devidos pelos “leões” da contratação de Rúben Amorim aos minhotos.

“A Sporting Clube de Braga - Futebol, SAD e a Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informam que chegaram hoje a acordo sobre a forma de regularização de todos os montantes devidos em função da contratação do treinador Rúben Amorim”, pode ler-se no comunicado divulgado pelos dois clubes, sem referir quaisquer pormenores sobre a forma de pagamento.

Em Março passado, o Sporting contratou Amorim ao Sp. Braga, batendo a cláusula de rescisão do treinador de dez milhões de euros, mas os “leões” ainda não tinha pago nenhuma das parcelas acordadas com o Sp. Braga no momento da contratação.