Ronaldo garante triunfo na Suécia e ultrapassa os 100 golos

Cristiano Ronaldo voltou a Solna para assombrar novamente a Suécia. Nesta terça-feira, o avançado da Juventus bisou no segundo encontro da Liga das Nações e materializou a superioridade de Portugal (0-2) sobre o rival nórdico, confirmando uma entrada em grande na competição.

O segundo triunfo no Grupo 3 da Liga A, depois do 4-1 imposto à Croácia, deixa o actual detentor do título na liderança do grupo, com os mesmos seis pontos da França, que venceu os croatas nesta terça-feira. Um objectivo que só ganhou corpo depois de a Suécia ter ficado reduzida a dez jogadores.

Foi no final da primeira parte. Svensson cometeu uma falta dura sobre Joao Moutinho à entrada da área, viu o segundo amarelo e recolheu mais cedo aos balneários. Na sequência desse livre directo, Ronaldo (que estivera ausente do embate com a Croácia) fez um golo de pura classe, o 100.º da sua história na selecção A.

Ele, que há sete anos tinha realizado em Solna uma das mais memoráveis exibições por Portugal, com um hat-trick que valeu um triunfo importante, voltaria a marcar a meio da segunda parte (72'), graças a um remate colocado de fora da área, aproximando-se cada vez mais do melhor marcador de sempre na história das selecções, o iraniano Ali Daei.