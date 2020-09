IPDJ lança inquérito a clubes e associações para avaliar impacto da covid-19

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) anunciou neste terça-feira que está a promover um inquérito junto dos clubes e associações desportivas em todo o território nacional, de modo a avaliar o impacto da pandemia de covid-19.

O inquérito, realizado em parceria com a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e com as Direcções Regionais do Desporto das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, é composto por 45 perguntas que têm o objectivo de “avaliar o impacto da covid-19 nas organizações, quer ao nível da sustentabilidade financeira quer da sua capacidade de retoma da actividade desportiva”.

“O universo de mais de 10.000 clubes poderá responder ao questionário até ao próximo dia 15 de Setembro, data a partir da qual os dados serão tratados, garantindo o total anonimato dos envolvidos”, refere o IPDJ, em comunicado.

Vítor Pataco, presidente do IPDJ, destacou a importância da iniciativa e frisou que apenas com um diagnóstico a partir dos “principais actores do movimento desportivo” é possível encontrar “soluções para os problemas”.

“Congratulo-me com esta cooperação entre o IPDJ, a ANMP e as regiões autónomas, garantindo que os resultados nos darão um retrato verdadeiramente nacional”, afirmou.