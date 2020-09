Bennett vence em dia de ameaça de covid-19 na Volta a França

Sam Bennett (Quick-Step) venceu nesta terça-feira a etapa 10 da Volta a França. Bennett bateu ao sprint o australiano Caleb Ewan (Lotto) e o eslovaco Peter Sagan (Bora), num triunfo que dá ao irlandês vitórias em todas as Grandes Voltas: já venceu três vezes no Giro, duas na Vuelta e agora uma no Tour. Acima disto, Sam Bennett beneficiou deste triunfo para “roubar” a camisola verde a Peter Sagan, acabando a etapa em lágrimas pelo feito alcançado - o irlandês revelou ter cumprido um sonho de criança.

Na classificação geral não se registaram alterações significativas, num dia tranquilo para os favoritos, e Primoz Roglic continua com a camisola amarela.

Após o dia de descanso – e de testes à covid-19 –, esta terça-feira de Volta a França começaria sempre pelas notícias relativas a possíveis exclusões de equipas. A boa notícia é que nenhuma equipa registou dois casos positivos à covid-19 e, por isso, ninguém foi afastado da corrida.

A má notícia é que a organização da prova avançou quatro casos positivos no staff de quatro equipas (Ineos, AG2R, Cofidis e Mitchelton), sendo que estes casos de covid-19 foram todos registados dentro da “bolha” – o que significa que a propagação do vírus no pelotão é um cenário cada vez mais provável que os próximos dias poderão trazer dissabores a algumas equipas.

Não obstante, com os ciclistas todos “limpos”, tudo seguiu como deveria ser. E todos os corredores iniciaram uma etapa 10 com contornos dúbios. Por um lado, o perfil totalmente plano – a única etapa sem uma única contagem de montanha – praticamente garantia um final ao sprint.

Por outro, a etapa foi corrida entre Oléron e Ré, duas ilhas francesas da costa Oeste – a primeira vez que uma tirada do Tour começou e acabou em ilhas.

Mais importante é que isto equivale a dizer que a proximidade ao Atlântico traria uma etapa presumivelmente com bastante vento. E com o vento lateral, sabe-se, vem o perigo permanente de existirem cortes no pelotão que deixem ciclistas importantes para trás.

A primeira parte da etapa trouxe uma tentativa de fuga. Apesar de ser pouco provável que o lote de fugitivos vingasse no final do dia, Stefan Küng e Michael Schär, um duo suíço, tentaram a sorte.

E, no caso de Küng, fazia algum sentido: é um dos grandes especialistas mundiais em contra-relógio, pelo que se algum fugitivo poderia ter sucesso hoje, numa etapa tão plana, seria este ciclista suíço.

Mas o pelotão nunca deu mais de um minuto e meio à fuga e o dueto suíço acabou por ser neutralizado. Aí, chegou a acção.

Houve, primeiro, uma queda no pelotão, sem consequências visíveis para os principais favoritos. Pouco depois, começaram os cortes no pelotão, por causa do vento, mas sem distâncias abertas de forma definitiva. Alguns minutos mais tarde, a cerca de 60 quilómetros da meta, nova queda no pelotão. E aqui já havia notícia: Guillaume Martin e Tadej Pogacar, dois dos principais nomes, foram ao chão.

Apesar da apreensão, este incidente foi, uma vez mais, inconsequente. Apesar da roupa rasgada e da energia gasta para recolarem ao pelotão, ambos os ciclistas conseguiram juntar-se ao grupo principal.

Já dentro dos últimos 20 quilómetros o vento começou a fazer sentir-se mais forte, mas nenhum dos ciclistas em posições cimeiras na classificação geral foi “apanhado”. Tudo se resumiu, portanto, a um final ao sprint em que Bennett arrancou no momento certo e bateu Ewan e Sagan por uma curta margem.

Para esta quarta-feira, entre Chatelaillon-Plage e Poitiers, a etapa 11 deverá trazer novo final ao sprint, já que a contagem de montanha de quarta categoria colocada sensivelmente a meio do percurso não deverá ser problema para qualquer dos sprinters.