O Médio Oriente como “estado mental”: Gianfranco Rosi nas redondezas de um Leão com Notturno

Gianfranco Rosi conta que quando o mundo se fechou, no início de 2020, por causa de uma pandemia, essa “suspensão do futuro” materializou no Ocidente o “estado mental” do Médio Oriente. “Onde há anos se sente a suspensão do futuro”. Ficámos a saber como é ou ainda estamos a saber o que se sente.

Notturno, o filme que o traz de novo à competição de Veneza, onde em 2013 o seu documentário Sacro GRA interrompeu um jejum de 13 anos de Leões de Ouro ao cinema italiano, inicia-se com uma legenda a explicar que durante três anos o cineasta percorreu o que são hoje as fronteiras nascidas da queda do Império Otomano e das sequelas de invasões e tomadas de posse coloniais ou golpes de Estado. Mas depois toda a contextualização é residual e atribuída a um grupo teatral num manicómio, o único episódio de Notturno em que a História e as fronteiras geográficas são mencionadas. Sendo essa a excepção, muito reveladora aliás, todas as outras histórias estão libertas de qualquer contextualização. Explica o cineasta que não procurou “uma dimensão geográfica”, e não arriscou mesmo qualquer explicação para o Médio Oriente, mas “uma dimensão mental”.

Gianfranco Rosi apura aqui o que já era o seu método em Sacro GRA mas que, aliás, nesse filme criava obstáculos à relação emocional com o espectador. Como explicou em conferência de imprensa, depois de meses e meses a conhecer pessoas, a conquistar a sua proximidade, sem uma câmara na mão, tratou de filmar e em seguida arriscar com a montagem chegar a uma universalidade tal que o espectador não sinta necessidades ou perdas quando o filme deixa uma história e passa a outra e não seja demasiado informado sobre o contexto concreto de uma personagem para que não fique à espera do mesmo da seguinte.

Quando, por exemplo, a um grupo de soldados em treino (a sequência que abre Notturno e que em todas as versões da montagem sempre esteve nesse lugar, sem o realizador explicar porquê, até perceber que será “uma metáfora” do Médio Oriente, com as golfadas de guerra e de paz, de conflito a aproximarem-se e a distanciarem-se para se reaproximarem de novo, tal como os soldados, os seus gritos e respiração, passam perto da câmara e depois ouvem-se ao longe, regressando de novo), seguem-se mães que sentem a presença, o sangue, dos filhos mortos tacteando as paredes de uma prisão abandonada ou crianças traumatizadas pelo terror do Estado Islâmico que expurgam o medo em desenhos ou ainda um adolescente caçador e a sua família e o quotidiano das refeições familiares e do deitar.

Essa procura de “uma essência”, estratégia que o realizador diz ser de “subtracção” para criar a experiência abstracta, é mais lograda em Notturno (o sentimento é musical) do que em Sacro GRA. E a própria escala de planos parece trabalhar o envolvimento emocional do espectador, justificar-se por ele e recompensá-lo: no final, há um grande-plano de um rosto; é o único de todo o filme.

É bem possível que tal como o júri a que Bernardo Bertolucci presidiu em 2013, o júri este ano presidido por Cate Blanchett, possa dirigir-se com algum prémio a Gianfranco Rosi.

O “jorkerzinho”

Tem uma base documental Sun Children, do iraniano Majid Majidi (competição), dedicado aos “152 milhões de crianças forçadas a trabalho infantil e aos que lutam pelos seus direitos”. Mas é através da ficção e trabalhando com crianças que conheceram a realidade da exploração que o realizador, autor do primeiro filme iraniano nomeado para os Óscares (Children of Heaven, que não teve hipóteses no ano de A Vida é Bela, de Benigni), dá a ver e ouvir a sua mensagem de forma gritante.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Uma linha básica de aventura urbana: um grupo de miúdos inscreve-se nas aulas de uma instituição que tenta recuperar crianças da rua, mas a sua verdadeira intenção não é estudar, é, a mando de um gangue da cidade, escavar para encontrar um tesouro a que se acede através das caves da instituição; depois, uma sucessão eficaz mas previsível de eventos, com um histrionismo que faz das crianças, sem as individualizar, uma fórmula de som e fúria, ou então, no caso de um dos voluntários da instituição, um mutismo igualmente imobilizador. E temos Sun Children, eficácia indistinta e passador de mensagem.

Falávamos de histrionismo: alvíssaras a quem aguentar o profeta da internet construído por Andrew Garfield, uma criatura que veste até à exaustão a camisola do Youtube devolvendo-nos o nosso retrato de utilizadores e de vítimas voluntárias e anunciando, como Peter Finch em Network (1976), de Sidney Lumet, o nosso merecido apocalipse. Isto passa-se em Mainstream, de Gia Coppola, exibido na secção Horizontes.

Gia é neta de Francis Coppola. É filha do malogrado Gian Carlo Coppola, desaparecido num absurdo acidente aquático, pai que não chegou a conhecer. E é prima de Sofia. Mas desde a sua estreia em 2013 com Palo Alto que mostrava querer acrescentar algo de diferente aos ricos, famosos e perdidos de Los Angeles. As personagens de Mainstream estão perdidas, mas não são ricas nem são famosas, e começa por haver um sedutor ambiente de fábula suja numa Los Angeles diferente da LA da tia Sofia. Mas Gia, ainda antes de Andrew Garfield se tornar “over the top”, começa ela própria a sujar o filme com emojis e a ficar ébria com o Youtube, e a sátira começa a pesar nos sítios errados. O kistch é afrontado, mas Mainstream não chega a ser O Fantasma do Paraíso e ainda bem porque não é Brian de Palma quem quer (muitas vezes nem o próprio Brian de Palma…). Resultado: não há um Joker este ano em Veneza (a pandemia boicotou a narrativa que o festival vinha solidificando em torno dos estúdios americanos e das plataformas), mas ficámos com um “jokerzinho”.