Governo ainda está a preparar plano integrado para o Outono e Inverno

Faltam duas semanas para o início do Outono, mas o Governo ainda não apresentou o plano com a estratégia a nível nacional para a resposta à covid-19 e as outras infecções respiratórias, como a gripe. Nas últimas semanas, têm vindo a ser anunciadas medidas avulsas, como a aquisição de mais 400 mil doses de vacinas contra a gripe (inicialmente estavam previstas 1,6 milhões) e a antecipação da vacinação, que vai arrancar já no início de Outubro, com prioridade para os funcionários dos lares de idosos e os profissionais de saúde.

Também já foi anunciado o reforço da capacidade de testagem (de 13 para 22 mil testes por dia), dos cuidados intensivos (com um investimento previsto de 26 milhões de euros, mas que vai demorar meses a ser concretizado na totalidade), dos stocks de medicamentos e de equipamentos de protecção individual e incentivos para a recuperação de cirurgias.

Mas falta uma estratégia nacional para a adequada preparação e resposta do SNS aos desafios dos próximos meses. “O Plano Integrado para o Outono/Inverno está em fase de ultimação e será conhecido muito brevemente”, garante o Ministério da Saúde (MS) em resposta escrita ao PÚBLICO. Atrasado – a sua conclusão chegou a estar prevista para o final de Agosto —, ainda vai depois ser submetido a consultas, nomeadamente às várias ordens profissionais (médicos, enfermeiros, entre outras), além de associações e estruturas representativas do sector, adianta o MS.

A preparação da chamada Estratégia Integrada para o Outono/Inverno só arrancou há três semanas, em 14 de Agosto, com uma primeira reunião no Infarmed, em Lisboa, em que participaram “especialistas da academia e da ciência”, explicou então o MS em nota. Uns dias depois, seguiu-se outro encontro, desta vez com os bastonários de todas as ordens profissionais do sector que, na semana seguinte, enviaram os contributos pedidos.

Nesta segunda-feira, e numa altura em que o número de novos casos está outra vez a crescer, realiza-se no Porto uma reunião que volta a juntar Governo, especialistas e políticos, depois destes encontros que se realizavam no Infarmed e eram à porta fechada terem sido interrompidos durante semanas. Não se sabe se sairão algumas linhas mestras do plano integrado neste encontro cuja primeira parte será agora pública. Além da análise da situação epidemiológica actual, vão ser adiantados mais dados sobre o inquérito serológico nacional e informações sobre a nova vacina, além dos desafios do regresso à escola. Mas o debate com os políticos continua a ser fechado à comunicação social.