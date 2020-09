Direcção-Geral da Saúde põe fim ao isolamento em lares de crianças em perigo

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) acabou esta segunda-feira com o isolamento obrigatório das crianças em perigo que entram pela primeira vez num lar de acolhimento depois à retiradas à família ou, no caso das que mantêm o contacto com a família, regressam à instituição após uma saída para férias ou o fim-de-semana. A norma assinada pela directora-geral da Saúde, Graça Freitas, anula a medida que vigorou por seis semanas.

A DGS recua assim na decisão de impor uma quarentena a estas crianças e jovens em nome do seu “bem-estar psicológico”, implicitamente admitindo a opinião de peritos, instituições e profissionais da área da protecção da infância, que esteve na origem de inúmeros protestos e críticas de falta de sensibilidade e conhecimento da realidade destas crianças.

“Nas instituições de Acolhimento de Crianças e Jovens em Situação de Perigo e Lares de Infância e Juventude os procedimentos de admissão de novos residentes ou utentes são adaptados de modo a salvaguardar o bem-estar psicológico das crianças e jovens”, lê-se no documento publicado no site da DGS.

“Assim, não se aplicam os procedimentos relativos à realização de teste laboratorial para SARS-CoV-2 e de isolamento profiláctico, [anteriormente] previstos.”

A regra vigorava desde 27 de Julho quando foi publicada a orientação sobre os procedimentos obrigatórios para as instituições de acolhimento de crianças e jovens em perigo, em tudo idênticas aos adoptados em estruturas residenciais para idosos, unidades de cuidados continuados e outras respostas para pessoas idosas.

Como o PÚBLICO noticiou, a medida foi objecto de queixa à provedoria de Justiça pela comissão instaladora da associação AjudAjudar, cujos membros alegam ser inconstitucional e violar as convenções internacionais para os Direitos da Criança. A medida suscitou muitas críticas por parte de especialistas em protecção na infância e de entidades como o Instituto de Apoio à Criança. A Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens sugeriu que se alterasse a medida rapidamente.

No centro das críticas estava o facto de a medida não atender à especificidade destas crianças e jovens quando vêm de contextos problemáticos – muitas vezes caracterizados por rupturas com a família, a escola, a comunidade de origem – equiparando o seu acolhimento ao de idosos e pessoas com cuidados especiais de saúde.