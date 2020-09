Bombeiro morre no combate a um incêndio em Oliveira de Frades. É o sexto operacional morto em incêndios este ano

Um bombeiro morreu, esta segunda-feira, enquanto combatia um incêndio em Oliveira de Frades, no distrito de Viseu, avança fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS). Este é o quinto bombeiro que morre este ano durante o combate a incêndios e o sexto operacional a morrer nestas circunstâncias.

O bombeiro, que estava desaparecido desde o início da tarde, era da corporação de Oliveira de Frades, disse a mesma fonte. Contactado pelo PÚBLICO, o CDOS de Viseu não adiantou as circunstâncias em que a morte ocorreu.

O ministro da Administração Interna já lamentou o óbito, tendo já pedido à Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) a abertura de um inquérito ao incêndio. Em comunicado, Eduardo Cabrita envia “os sentidos pêsames à família, amigos” e à corporação da vítima.

“Recebi, com muita tristeza, a notícia da morte do bombeiro Pedro Daniel Ferreira, do Corpo de Bombeiros Voluntários de Oliveira de Frades, durante as operações de combate ao incêndio que deflagrou esta segunda-feira no concelho de Oliveira de Frades”, pode ler-se na nota.

De acordo com a página da ANEPC, às 18h o incêndio estava a ser combatido por 317 operacionais, 97 veículos e 10 aeronaves.

Este é o quinto bombeiro que morre este ano durante o combate a incêndios. A primeira morte aconteceu a 11 de Julho no combate a um incêndio na serra da Lousã, em Coimbra. A vítima foi o chefe de equipa dos bombeiros voluntários de Miranda do Corvo, José Augusto, e houve ainda registo de três outros bombeiros feridos. O segundo óbito aconteceu na semana seguinte, a 18 de Julho, depois de ter entrado em paragem cardiorrespiratória durante as operações de rescaldo de um fogo em Arrabal, concelho de Leiria. No mesmo dia, cinco bombeiros ficaram feridos num acidente em Ourém.

Em Julho, houve ainda registo da morte de Diogo Dias, bombeiro de 21 anos da corporação de de Proença-a-Nova, a 25 de Julho, que se despistou quando se dirigia para o incêndio em Oleiros. Os restantes ocupantes do veículo ficaram feridos. A 30 de Julho, morreu um bombeiro que estava internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, depois de ter ficado gravemente ferido no combate a um incêndio em Castro Verde, a 13 de Julho.

A 9 de Agosto morreu o piloto de um avião Canadair CL215 que caiu perto da Barragem do Alto do Lindoso, onde combatia um incêndio. É o sexto operacional morto no combate aos incêndios em 2020 — tinha 65 anos e morreu no local após paragem cardiorrespiratória.