A hora mais negra, parte II

O primeiro-ministro dizia esta segunda-feira que vamos entrar “num momento que é crítico” e a única coisa contestável na sua declaração é o tempo verbal – porque já estamos num momento crítico. O número de infecções com a covid-19 não pára de aumentar e olhando para a situação nos nossos vizinhos mais próximos percebe-se que não é uma tendência fugaz. Milhões de pessoas regressaram ao trabalho nos últimos dias e, no prazo de dias, as escolas vão reabrir. Preparemo-nos: a curva dos contágios não se vai achatar, vêm aí tempos difíceis.

Há neste contexto muita margem para estarmos desconfortáveis. Os computadores prometidos às escolas não chegaram. Um documento transversal, claro e completo sobre as regras de segurança nas escolas está ainda por apresentar. Não se conhecem reforços nos transportes públicos. O regime de contingência servirá apenas como paliativo. E, verdade tão perturbadora como incontornável, não há nenhuma margem de manobra para um confinamento rigoroso como o dos primeiros meses da pandemia.

É perante esta realidade que temos de reconhecer uma evidência: nenhum país, nenhuma sociedade consegue ficar completamente imune aos perigos de uma situação como esta. O que se passa em França, na Áustria ou na Alemanha é a prova acabada de que não há riscos inócuos. E, dada a dimensão e o perigo desses riscos, não é viável esperar que seja o Governo, a oposição, o Presidente, o SNS ou a DGS a ter uma varinha mágica capaz de os superar. Como já tinha acontecido em Março, a batalha que se avizinha obriga à participação e à responsabilidade colectivas.

Bem sabemos que, nestes tempos, as posições ideológicas, as causas partidárias ou os interesses corporativos tornam esta posição mais difícil de defender. Mas não acreditar que serão os pais dos alunos, os alunos, os professores, os médicos ou os operários a ter nas suas mãos as principais chaves do sucesso contra o perigo é acreditar em milagres. Uns mais do que outros, os cidadãos vão ter na sua autonomia, na sua responsabilidade e no seu exemplo o principal contributo para mitigar a pandemia.

Os políticos e os burocratas hão-de ter os seus méritos e as suas falhas neste combate e cá estaremos todos para as assinalar. Mas haver escolas que nada fizeram, porque o Governo não os mandou fazer nada, haver magistrados que criticam a falta de acrílicos, para depois ficarem quietos, haver funcionários públicos que metem baixa para se protegerem, deixando de prestar o serviço que lhes cumpre, é apenas desculpa de uns poucos para se demitirem das suas responsabilidades. Se a maioria do país for por aí, os custos da covid-19 serão por certo muito maiores.