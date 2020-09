PSD, CDS e movimento independente chegam a acordo de princípio para autárquicas na Covilhã

O PSD, o CDS e o movimento independente “De Novo Covilhã” chegaram a um acordo de princípio com o objectivo de apresentarem “uma solução política” nas eleições autárquicas de 2021 na Covilhã, distrito de Castelo Branco, foi anunciado nesta segunda-feira.

“Assim, é com regozijo que anunciamos ter chegado a um acordo de princípios e definição de um quadro de propostas de trabalho visando a construção de um único projecto alternativo comum”, é referido em comunicado enviado à agência Lusa.

Subscrito pelos presidentes das concelhias do CDS e PSD, João Vasco Caldeira e Luís Santos, respectivamente, e pelo líder do movimento independente “De Novo Covilhã”, Carlos Pinto, o documento frisa que o projecto “assentará numa base alargada e abrangente de apoio de todos aqueles que, responsavelmente, sentem a premência de alterar a actual estagnação da vida municipal”.

“Mais dos que lógicas partidárias, a Covilhã precisa hoje de um projecto sério de trabalho e inteligência, de dedicação e competência”, sublinham, salientando que a Covilhã “é muito mais importante do que as diferenças que enriquecem este projecto comum”.

Os signatários dizem que, desde 2013, “a Covilhã tem perdido oportunidades atrás de oportunidades pela incompetência e desleixo do actual executivo municipal que, em vez de gerir os destinos da cidade e do concelho, optou por gerir os seus próprios interesses pessoais e os da família política, e salientam que “é a altura de os covilhanenses acreditarem, de novo, no seu futuro”.

Segundo acrescentam, será em nome “de um futuro digno” que as três estruturas vão “desenhar uma estratégia comum e alternativa” para aquele concelho e “trabalhar arduamente nos próximos meses”.

Actualmente, a Câmara da Covilhã é liderada pelo socialista Vítor Pereira, que foi reeleito em 2017, conquistando cinco dos sete mandatos possíveis. O CDS-PP e o movimento independente “De Novo Covilhã” elegeram um vereador cada.