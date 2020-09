Ferro Rodrigues ensombra optimismo do Governo com críticas sobre os lares

O regresso das reuniões técnicas sobre a pandemia de covid-19 parecia feito à medida da narrativa do Governo. A cerca de uma semana do arranque do ano lectivo e a três dias do anúncio das medidas para aquilo que será o “estado de contingência” em todo o país, o primeiro-ministro começou por avisar que vamos entrar “num momento crucial” mas afastou o cenário de um novo confinamento.

