Adão Silva é candidato à liderança da bancada e mantém a equipa

Adão Silva, o primeiro vice-presidente da bancada do PSD, apresenta-se às eleições da liderança do grupo parlamentar, marcadas para dia 17 deste mês, mantendo a equipa que chegou a anunciar em Março passado.

As eleições para a liderança da bancada do PSD foram convocadas esta segunda-feira por Rui Rio, que tem acumulado o cargo com a presidência do partido. Já chegaram a estar marcadas para Março, mas foram adiadas por causa da pandemia. Nessa altura, Adão Silva assumiu-se como o único candidato com a proposta de manter os actuais cinco vice-presidentes de Rui Rio, acrescentando apenas a deputada Catarina Rocha Ferreira.

Ao PÚBLICO, Adão Silva confirma que mantém a lista que propôs na altura: Carlos Peixoto (Guarda), Luís Leite Ramos (Vila Real), Clara Marques Mendes (Braga), Ricardo Baptista Leite (Lisboa) Afonso Oliveira (Porto) e Catarina Rocha Ferreira (os dois últimos do Porto).

Eleito deputado pela primeira vez em 1987, Adão Silva é, para já o único candidato às eleições, mas o prazo de entrega de candidaturas só termina dia 15 deste mês. O próprio líder não será recandidato, segundo disse à Lusa fonte oficial do PSD. É pouco expectável que surja uma candidatura alternativa, apesar de algum descontentamento que existe na bancada pela forma centralizada como a direcção desempenha as suas funções. A última vez que os deputados se reuniram (com presença física) foi em Fevereiro e não têm existido reuniões virtuais alargadas a todos, o que tem motivado algumas queixas.

Esse facto foi, aliás, utilizado como argumento por parte de alguns deputados para votar em sentido diferente da posição oficial relativamente à redução dos debates quinzenais com o primeiro-ministro.

Rui Rio tinha assumido a liderança da bancada em Novembro de 2019 (foi a votos e teve 89,9%) na mesma altura em que anunciou que seria candidato a mais um mandato à frente do partido, após a derrota das legislativas. Na altura, o líder disse que deixaria o cargo após o congresso (em Fevereiro deste ano) e depois de concluída uma reorganização interna no grupo parlamentar e na sede do partido. A pandemia acabou por adiar a realização de eleições para a direcção da bancada, que só podem ser marcadas em dia de sessão plenária.

Os 79 deputados também votam para os coordenadores e vice-coordenadores de comissões. O descontentamento com a forma como o grupo parlamentar é gerido já levou a duas demissões nestes cargos, ambos ex-apoiantes de Rui Rio: Álvaro Almeida deixou a função na comissão de saúde e abandonou a vice-coordenação da comissão de orçamento e finanças e Pedro Rodrigues deixou o cargo de coordenador da bancada na comissão de trabalho e segurança social.

De acordo com a convocatória a que a Lusa teve acesso, a eleição da comissão permanente dos coordenadores e vice-coordenadores da direcção do grupo parlamentar decorrerá entre as 15h e as 18h de 17 de Setembro, na Assembleia da República, e as listas devem ser apresentadas até às 18h do dia 15 de Setembro.