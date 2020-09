Vila Velha de Ródão lança campanha de esterilização grátis de animais

A Câmara de Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco, vai promover uma campanha de esterilização gratuita de animais de companhia para todos os proprietários residentes no concelho.

“A esterilização de animais de companhia assume cada vez mais relevância, quer ao nível do bem-estar animal, quer como forma de garantir que os centros de recolha oficial de animais municipais não se encontram sobrelotados”, explica, em comunicado, o município de Vila Velha de Ródão. A campanha é aplicável a animais de companhia, cães e gatos, cujos proprietários residam no concelho.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para o efeito, os interessados devem preencher um formulário de candidatura que está disponível no site da autarquia ou no balcão de atendimento e devem apresentar um comprovativo de residência no concelho de Vila Velha de Ródão emitido pela respectiva junta de freguesia.

“Os munícipes que queiram requerer este apoio deverão dirigir-se ao balcão de atendimento da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão e apresentar a candidatura até ao dia 2 de Outubro de 2020”, lê-se na nota.

Mais populares A carregar...

As normas e o formulário de candidatura podem ser consultadas aqui. Esta campanha resulta de uma candidatura aprovada pela Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária de esterilização de animais errantes, cujo limite máximo de apoio financeiro é de 15 mil euros.