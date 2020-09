Uma reabilitação em Braga que “respeitou o existente” (incluindo a frutaria no rés-do-chão)

Antes de começar a falar do novo, António Faria pinta o cenário antigo. O jovem arquitecto alonga-se sobre o que restava do edifício do século XIX que reabilitou “pondo em evidência as qualidades e características existentes” do prédio no centro histórico de Braga. Os pavimentos, as caixilharias em madeiras, uma clarabóia, os tectos trabalhados e alguns elementos decorativos foram restaurados e continuam a existir no novo. No rés-do-chão, a frutaria mantém-se de portas abertas.

A Casa na Rua de São Marcos transformou-se, agora, em duas casas: um apartamento T2 e um estúdio, conseguidos com a divisão dos pisos dois e três, antes ao abandono. “Foi uma das partes mais difíceis do projecto, mas também uma das mais interessantes. Tipologicamente, estas casas funcionam muito com esta caixa de escadas central comum, que queríamos manter inalterada”, descreve o arquitecto, ao P3. “O que se adicionou foi uma estrutura divisória do espaço feita em madeira e revestida a painéis translúcidos de policarbonato que permite, por um lado, manter a iluminação e ventilação naturais e, por outro, dotar este espaço de novas qualidades, nomeadamente enquanto elemento de entrada e separação para uma das habitações.”

O resultado é um estúdio “que benefecia da área generosa que a zona entre a caixa de escadas e a fachada de tardoz possui” e um segundo piso com um pé-direito “de altura igualmente generosa, resultante da inclinação da cobertura”. E uma construção do pensamento que começou a obra: “No momento de intervir num edifício existente, surge sempre a confrontação entre o antigo e o novo.”