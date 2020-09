O Verão do Nosso Descontentamento

António Lobo Antunes descreveu de forma exemplar os seus verões na Praia das Maçãs.

“E então no princípio de agosto íamos para a Praia das Maçãs. Depois de Colares os adeuses tornavam-se impossíveis por culpa do nevoeiro: percebiam-se a custo telhados de chalés e cumes vagos de pinheiros numa bruma desfocada, às nove da madrugada, a nossa mãe, em roupão, vinha ao convés do jardim observar o nevoeiro com um sobrolho de almirante, garantia – Depois da uma levanta – e nós, os filhos, de panamá na cabeça, submersos em cascas concêntricas de casacos de malha, parecidos com os automobilistas vestidos de urso do princípio do século, marchávamos a tiritar, em fila indiana, pastoreados pela criada de nariz roxo de frio, até à praia.”

As expectativas

No início da crise pandémica, era convicção de muitos que, em agosto, a atividade económica em Portugal estaria restabelecida e que milhares de turistas, vindos dos quatro cantos do mundo, fariam filas na escadaria do elevador de Santa Justa enquanto outros se digladiariam por um lugar ao sol numa qualquer praia de areia dourada do Algarve.

Infelizmente, à medida que o tempo foi passando, fica evidente (para quase todos), em particular para aqueles que tem a responsabilidade de “pagar salários no final de cada mês”, que essa realidade está cada vez mais distante.

A realidade

Para ilustrar a dramática situação que se vive no setor do turismo, considerem-se alguns dos números recentemente divulgados.

Em primeiro lugar, observou-se uma redução drástica do número de hóspedes e de dormidas, registando-se quedas em julho, face ao período homólogo, de 82,0% e 85,2%, respetivamente (em termos acumulados, e até final de julho, os números apontam para quedas no número de dormidas de 66,3%).

Aumentar

Em segundo lugar, os proveitos associados caíram no primeiro semestre do ano cerca de 76,9% quando comparado com período homólogo.

Por outro lado, o rendimento médio por quarto ocupado caiu em junho, face ao período homólogo, cerca de 23,8%, destacando-se pela negativa a região de Lisboa onde a queda atingiu os 42,1%.

De igual forma, a proporção dos estabelecimentos com cancelamentos de reservas agendadas para os meses de junho a outubro de 2020 é significativa (62,8% dos estabelecimentos reportaram cancelamentos, sendo que no caso dos Açores esse número atinge os 94,3%).

Por fim, e resultado da quebra da atividade, o número de desempregados no setor do turismo subiu de forma drástica. Com efeito, se em julho de 2019 o número de desempregados inscritos no setor do alojamento, restauração e similares era de 21.423, em julho deste ano esse número era de 42.137 (+96,7%).

Se associarmos a estes números o facto do setor do alojamento turístico, ser, historicamente, um dos setores de atividade menos capitalizados, facilmente se conclui que as dificuldades que o setor enfrenta poder-se-ão agravar de forma significativa se não forem tomadas medidas consistentes, à escala europeia, de defesa de um setor vital para o futuro próximo da economia portuguesa.

Aumentar

Epílogo

“Às onze”, descreve Lobo Antunes, “quando das bandas da serra embuçada em películas cinzentas crescia um bocadinho de castelo a nossa mãe descia à praia, descalçava-se junto à estaca de toldo onde se amontoava um cone de sandálias, abria o Paris-Match e perguntava radiante, apontando em triunfo uma nesguita de ameias – Eu não disse que daqui a nada levantava? – distribuindo, a cada um, embalagens de aspirina”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Tenho a certeza que, tal como na Praia das Maçãs, o sol voltará a brilhar no setor do turismo.

Contudo, e ao contrário do que transparece do discurso politicamente correto que emana diariamente de alguns jornais e TV’s (incorretamente comprometidos com tal mentalização), não bastará uma aspirina para nos curar da enorme pneumonia que este setor de atividade apanhou neste verão do nosso descontentamento.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico