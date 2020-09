Residência alternada – A regra e as exceções

O Parlamento continua a debater os vários projectos lei sobre a residência alternada das crianças com pais e mães em situação de divórcio ou separação. Esta já longa discussão vem na sequência de uma petição lançada pela Associação Portuguesa para a Igualdade Parental e Direitos dos Filhos (APIPDF) que teve como objectivo alterar a lei e estabelecer a residência alternada como o regime regra em casos de rotura do laço conjugal.

Contudo, as propostas em discussão anteriormente e não levadas a votos atempadamente caducaram com o fim da última legislatura, pelo que foram apresentados novos projectos lei pelos grupos parlamentares do PS, PSD, CDS-PP, Bloco de Esquerda e PAN que se encontram neste momento em debate no Parlamento, com vista a que a referida alteração seja efectuada até ao fim da presente legislatura.

Mas, afinal, o que é a residência alternada? A residência alternada assenta na partilha tendencialmente igualitária do tempo com os filhos, em casos de divórcio, separação judicial de pessoas e bens, declaração de nulidade ou anulação do casamento.

Muito se tem escrito sobre a residência alternada. Nem sempre com a sensatez e prudência a que um tema tão complexo obrigam, é certo. A discussão, parece-me, deve ser norteada por uma ideia que rejeite tanto (pre)conceitos como falácias, exclusivamente do domínio do senso comum.

A discussão honesta da temática da residência alternada devia ser o fio condutor de uma sociedade que honra, proteje e dignifica as suas crianças.

Já várias pessoas, organizações e associações, ao longo de todo este tempo, se insurgiram contra o estabelecimento da residência alternada como regra.

Um dos argumentos invocados denuncia que “a investigação científica desaconselha modelos rígidos e únicos, com pretensões de servirem para todos os casos, e propõe, antes, uma decisão baseada nos factos de cada caso”. Julgo, porém, que, nunca em caso algum, a possibilidade da análise casuística foi exluída. Pelo contrário. Desde logo, a própria proposta constante da petição diz respeito a uma presunção legal juris tantum, isto é, uma presunção que pode ser ilidida, afastada. Mas neste momento, com os projetos lei apresentados, nem sequer de uma presunção se trata, mas antes de um regime preferencial. Como é que se procede, então, ao afastamento de um regime preferencial? Se, mediante uma análise criteriosa das especificidades e particularidades do caso, ficar demonstrado que (independentemente da razão) o modelo de residência alternada não beneficia aquela(s) criança(s) em concreto, os tribunais não estão vinculados a aplicar o regime regra. Por outras palavras, terá sempre que existir uma adequação ao caso concreto.

Aliás, tendo em atenção que, neste âmbito, o próprio conceito que subjaz a qualquer decisão judicial é o do superior interesse da criança, e sendo o mesmo um conceito indeterminado e, como tal, flexível e adaptável, todo o caso é e será sempre um caso. Esta é a verdade!

Há também quem entenda, já numa perspectiva mais técnico-jurídica e/ou processual, que a residência alternada enquanto regime preferencial não deve ser adoptada pois os tribunais não têm elementos seguros nas conferências de pais para fixar este regime. Nada mais errado, pois caso assim fosse, se os tribunais não tivessem elementos para fixar um determinado regime também não os teriam para fixar qualquer outra alternativa.

Importa ressalvar que, quando estamos, por exemplo, perante uma alteração do regime sobre o exercicio das responsabilidades parentais, dispõe o n.º 6 do art.º 42 do Regime Geral Processual Tutela Cível (RGPTC) que: “Antes de mandar arquivar os autos ou ordenar o seu prosseguimento, pode o juiz determinar a realização das diligências que considere necessárias.”

Este poder/dever de orientar o processo, por parte do juiz, designadamente no que toca à admissão das provas, em função do seu objecto, no caso, a regulação das responsabilidades parentais, acautelando sempre o superior interesse da criança, é o garante de que os tribunais têm elementos seguros para fixar, sublinho, um qualquer regime.

O que acontece, não raras vezes, quando os elementos ao dispor do tribunal geram dúvidas, incertezas ou até mesmo insegurança nos próprios progenitores, é fixado um regime provisório, com o fim de se reavaliar a exequebilidade e eventual evolução do mesmo no futuro.

Não podem assim restar dúvidas que, no interesse da criança, uma relação de grande proximidade com os dois progenitores favorece amplas oportunidades de contactos e partilha de responsabilidades entre a família parental, que sobrevive ao divórcio ou à separação.

As crianças precisam e devem ter uma vida de convívios equitativos com ambos os progenitores.

A residência alternada responde e previne a típica “crise de lealdade”, que muitas crianças vivenciam, quando os progenitores se encontram separados.

Pelo contrário, a manutenção de uma residência exclusiva, necessariamente associada a tempos insuficientes e desequilibrados da criança com um dos progenitores, colocará em evidência as acusações mútuas entre os mesmos e a diluição da vinculação segura e desejável das crianças com ambos, ao mesmo tempo que reduz o leque de convívios e a socialização com os amigos e a família da mãe e os amigos e a família do pai.

A adopção do regime preferencial da residência alternada é, sem qualquer sombra de dúvida, da mais elementar justiça.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico​