O Brasil e Portugal, aos 198 anos da independência

Hoje, 7 de setembro de 2020, celebramos os 198 anos da Independência do Brasil.

Para brasileiros e portugueses, a história é conhecida, e a recente efeméride do bicentenário da Revolução do Porto contribuiu para avivar nossas memórias. Naquela data, em 1822, o príncipe regente Dom Pedro tomou conhecimento de uma nova leva de decretos, emanados das Cortes de Lisboa, que punham em questão a autonomia do reino do Brasil. Em lugar de submeter-se, Dom Pedro optou por declarar a independência do reino, que em breve tornou Império.

Este relato — palavras mais, palavras menos — é o que aprendemos todos na escola primária. Entretanto, esse exíguo recorte temporal termina por ocultar um aspecto essencial para os que, como nós, comemoramos aquela data em solo português.

E com efeito: do processo que levou à Independência do Brasil, tanto quanto os fatores que terminaram por separar-nos, há que salientar também os que continuaram a unir os portugueses e brasileiros em destino e em sentimento.

Sob muitos aspectos, esses fatores fizeram do Brasil um caso singular nas Américas. O principal deles estará encarnado no agente da ruptura: príncipe herdeiro de Portugal, Dom Pedro I foi Imperador do Brasil e viveu para ver triunfarem, nas duas margens do Atlântico, os ideais liberais que legou a brasileiros e portugueses, nas Cartas gêmeas de 1824 e 1826.

Nos quase dois séculos seguintes, o Brasil alcançou progressos notáveis, até tornar-se uma das maiores potências económicas do planeta. Nesse processo, a criatividade e energia de seu povo deixaram marcas profundas na cultura universal — com sua música e sua dança, sua literatura e sua produção audiovisual, seu particular pendor para expressar beleza através do esporte.

Tudo isso faz parte da essência brasileira. Mas uma das pré-condições para esses avanços, e pré-requisito para o que ainda nos falta alcançar, vamos encontrá-los na obra fecunda dos portugueses na América: a preservação de um imenso território unificado onde, por sobre todas as particularidades, pairou sempre — ao menos como germe e como potencialidade — uma identidade comum gestada pela língua.

O Brasil, hoje, esforça-se por suplantar os efeitos de uma pandemia que nos afetou a todos, e que ao longo dos últimos meses cobrou um preço doloroso em vidas, em esforço, em progresso material. Como noutras provações de uma história já quase bicentenária, o Brasil saberá transpor esse percalço com trabalho e fé. O país tem recursos e talentos suficientes para tanto: bastará mencionar que, com o que produz, está em condições de alimentar uma parcela cada vez mais substancial da humanidade, num momento em que as carências mais básicas voltam a exigir a atenção de todos os povos.

Parte integrante da comunidade dos povos livres, o Brasil quer superar essa etapa, e prestar a sua contribuição devida, em colaboração com os povos amigos e irmãos. Dentre estes, sobressai-se naturalmente o povo português, ao qual nos ligam tantos laços de afeto, tantos valores e interesses compartilhados. Na medida em que recupere o dinamismo económico que foi a marca de quase toda a sua história, o Brasil saberá construir, em parceria com Portugal, um futuro que honre essa história comum de amizade e integração — no comércio e nos investimentos, nos intercâmbios humanos, na celebração de afinidades calcadas numa língua que é, dentre todos, o melhor legado que nos deixaram os portugueses.

É, portanto, à luz desses desafios e dessas esperanças compartilhadas que hoje celebramos a memória dos homens e mulheres que, ao longo de 198 anos, tornaram realidade o que em 1822 germinava como potencial.

Ao prestar o tributo devido aos grandes vultos de nossa história, faço um apelo aos meus compatriotas aqui radicados, que com seu esforço contribuem tanto para o progresso de Portugal: que, ao festejar nossa independência, jamais percamos de vista o que portugueses e brasileiros construímos juntos, na grande aventura humana que tem sido este nosso projeto nacional.

Felicito-me, por fim, com os incontáveis portugueses que, amigos sinceros de meu país, tornam muito mais fácil e gratificante a missão de representar o Brasil em Portugal.