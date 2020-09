UE não esconde desagrado com anúncio de embaixadas da Sérvia e Kosovo em Jerusalém

Num “recado” que tinha mais a ver com o inusitado desfecho de uma cimeira dos líderes da Sérvia e do Kosovo com o Presidente dos Estados Unidos, em Washington, do que com as negociações em curso em Bruxelas para a normalização das relações entre aqueles dois países, um porta-voz do Serviço de Acção Externa da União Europeia lembrou esta segunda-feira que todos os candidatos à adesão ao bloco devem respeitar o acervo comunitário e cumprir a lei internacional.

