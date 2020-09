Maria Kolesnikova, uma das líderes da oposição na Bielorrússia, detida por homens não identificados

Maria Kolesnikova, uma das principais figuras da oposição na Bielorrússia, foi detida no centro de Minsk na manhã desta segunda-feira e levada numa carrinha por homens não identificados, segundo o portal de notícias Tut.by.

A detenção foi confirmada pelo Conselho de Coordenação, um órgão político fundado pela oposição, do qual faz parte Svetlana Tikhanouskaia, que concorreu contra Aleksander Lukashenko no passado dia 9 de Agosto, segundo a RIA. A polícia bielorrussa disse estar a averiguar os relatos da detenção, mas, segundo a agência Interfax, garantiu que não deteve Kolesnikova.

#Belarus. Maryia Kalesnikava was kidnapped by unknown men in the #Minsk city centre. Anton Radniankou, the Coordination Council spokesperson doesn't answer calls either pic.twitter.com/tTvmEG5oTK — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) September 7, 2020

Nas redes sociais, vários jornalistas bielorrussos falam em rapto da gestora da campanha de Viktor Babariko, um banqueiro que tentou concorrer às presidenciais, contra Aleksander Lukashenko, e foi detido, e impedido de se candidatar. O resultado oficial das eleições de 9 de Agosto é de uma vitória com 80% dos votos para o actual chefe de Estado, no cargo há 26 anos, considerado fraudulento pela oposição e pela União Europeia.

BREAKING: Maria Kalesnikava has been kidnapped by an unknown in the Minsk hub @tutby #StandWithBelarus #Belarus pic.twitter.com/W6V115vXdI — Voices from Belarus?????? (@VoicesBelarus) September 7, 2020

Na semana passada, a equipa de Kolesnikova e de Viktor Babariko anunciou a criação de um novo partido político. Antes de ser detido em Julho, Babariko disse que o futuro partido teria como objectivo uma reforma constitucional no país.

Kolesnikova é a última das três mulheres que se juntaram numa candidatura presencial contra Lukashenko a viver na Bielorrússia. Após as eleições, Svetlana Tikhanouskaia exilou-se na Lituânia, enquanto Veronika Tsepkalo, mulher do ex-embaixador bielorrusso nos Estados Unidos, Valeri Tsepkalo, também ele impedido de concorrer às eleições, saiu da Bielorrússia e rumou à Polónia, para se juntar ao marido e aos dois filhos.

No domingo, 100 mil pessoas voltaram a sair às ruas de Minsk pelo quarto fim-de-semana consecutivo para exigir eleições livres e a saída de Lukashenko do poder. O Governo anunciou que 633 pessoas foram detidas.

Lukashenko fora das sanções

A União Europeia prepara-se para impor sanções a 31 figuras do regime bielorrusso, incluindo ao ministro do Interior, Yuri Karayev. Para já, Lukashenko fica fora da lista, segundo fontes diplomáticas disseram à Reuters.

A Alemanha, actualmente na presidência da UE, quer mais tempo para dialogar e prefere deixar em abeto a possibilidade de acrescentar mais nomes no futuro, inclusive o do Presidente bielorrusso. A Lituânia, a Letónia e a Estónia impuseram as suas próprias sanções a Minsk.

Para que as sanções sejam aplicadas, é necessária a aprovação dos 27 Estados-membros. De acordo com os diplomatas ouvidos pela Reuters, a lista final só deverá ser conhecida e formalizada no dia 21 de Setembro, quando os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE voltarem a reunir-se. As sanções deverão entrar em vigor no dia seguinte.