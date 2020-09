Governo britânico prepara lei que elimina partes do acordo do “Brexit” com a UE

O Governo do Reino Unido está a preparar um pacote legislativo que tem como objectivo eliminar compromissos assumidos com a União Europeia, no âmbito do acordo de saída dos britânicos do clube europeu, nomeadamente a solução pactuada, política e juridicamente, sobre o sistema regulatório e aduaneiro aplicável às trocas comerciais com a Irlanda do Norte.

