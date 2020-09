Alexei Navalny já não está em coma induzido, anunciou esta segunda-feira o hospital Charité, em Berlim, onde o opositor do Presidente russo, Vladimir Putin, se encontra a receber assistência médica, depois de ter sido envenenado com o agente de nervos Novichok.

O político, activista e ex-candidato presidencial russo teve de ser ligado a um ventilador, mas o hospital alemão revela que já lhe retirou a assistência respiratória. Navalny, acrescenta, responde à fala e o seu estado clínico está a melhorar.

De qualquer forma, o estabelecimento hospitalar não arrisca um diagnóstico mais aprofundado.

“Ainda é muito cedo para avaliar os potenciais efeitos a longo prazo do grave envenenamento de que foi alvo”, refere o comunicado, citado pela Reuters.

Um laboratório militar alemão concluiu que Navalny foi envenenado com o agente de nervos Novichok, o mesmo que foi utilizado contra um antigo espião russo e a sua filha em 2018, em solo inglês, e cuja responsabilidade foi atribuída à Federação Russa.

O Kremlin assegura, no entanto, que não há provas suficientes sobre o envenenamento e rejeita o envolvimento da Rússia no caso, como aliás já tinha feito no caso de Sergei Skripal e da sua filha.