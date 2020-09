Porto espera que não haja “mais contratempos” na intermunicipalização da STCP

O presidente da Câmara do Porto disse hoje esperar que não haja “mais contratempos” no processo da intermunicipalização da STCP, em apreciação no Tribunal de Contas, defendendo que urge definir esta situação “híbrida” em que a empresa tem vivido.

“O processo de submissão ao Tribunal de Contas está finalmente concluído por parte dos municípios, relativamente à intermunicipalização da STCP [Sociedade de Transportes Colectivos do Porto] e, portanto, nós esperamos que agora não haja mais contratempos”, adiantou na reunião de executivo de hoje onde foi aprovado por unanimidade o reforço transitório da oferta da empresa.

Reconhecendo que a situação “híbrida” em que a STCP tem vivido “não é boa”, Rui Moreira referiu que foi feito um grande esforço por parte do Conselho de Administração da empresa para terminar este processo, na medida em que “urge” definir, de facto, o quadro da STCP.

No dia 21 de Agosto, fonte do TdC disse à Lusa que tinha já recebido os processos das seis autarquias, encontrando-se os mesmos “em apreciação”.

Definida há um ano através de um memorando de entendimento com o Estado, accionista único da STCP, e inicialmente prevista para Janeiro de 2020, a intermunicipalização da empresa por parte das autarquias do Porto, Vila Nova de Gaia, Valongo, Maia, Matosinhos e Gondomar só será efectivada com o visto do TdC.

Publicado em Outubro de 2019 em Diário da República, o decreto-lei que “Opera a intermunicipalização da STCP” define a transmissão do Estado para os municípios da “integralidade do capital social da STCP, representado por 60.507.813 acções nominativas de cinco euros cada”.

Já em 07 de Agosto, o Estado aumentou o capital da empresa em 17,4 milhões de euros, para 319,9 milhões, com a emissão de 3.491.105 novas acções, de acordo com comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em Junho, o ministro do Ambiente revelou que o contrato de intermunicipalização da STCP tinha sido assinado pelos seis municípios envolvidos, faltando o visto do Tribunal de Contas para concluir a transferência da propriedade para as autarquias.

A STCP assegura o transporte colectivo público rodoviário de passageiros na Área Metropolitana do Porto, em regime de exclusividade dentro dos limites do concelho do Porto, e no regime geral de concessão nos concelhos limítrofes - Matosinhos, Maia, Valongo, Gondomar e Vila Nova de Gaia.

Na reunião desta manhã, o executivo aprovou por unanimidade o reforço transitório das linhas e horários explorados pela STCP na cidade do Porto, num valor até 420 mil euros, para fazer face ao aumento de procura num contexto de redução de lotação máxima dos veículos e de início do ano escolar.

O presidente da autarquia referiu aos vereadores que decisão de fazer um reforço neste montante prendeu-se com a necessidade de fugir ao escrutínio do TdC, na medida em que, ironizou, “só seria aprovado quando já houvesse uma vacina”.

O autarca admitiu que o valor do reforço podia ter sido maior, não existisse este constrangimento.

Já o vereador do PSD lamentou que a solução encontrada pela Câmara do Porto não tenha partido do Ministério da Educação que, ao não fazer a sua parte, falhou.

Álvaro Almeida referiu a tutela poderia ter “desfasado” os horários das turmas para aliviar as horas de ponta nos transportes.

Tal como o PS, a vereadora da CDU considerou a proposta positiva, prometendo acompanhar a situação no sentido de verificar se a mesma será suficiente.