Neste Verão, foram os portugueses que encheram o país de autocaravanas

O país assistiu a um invulgar aumento do número de autocaravanas neste Verão, sobretudo nas estradas com ligação à fronteira com Espanha, nos terrenos livres junto a albufeiras de algumas barragens e no litoral alentejano e algarvio. No período pós-confinamento, o aumento exponencial no número de viaturas alugadas no sudoeste alentejano e costa vicentina deu uma visão inusitada do autocaravanismo em Portugal. Não que estas já não aparecessem em grandes números nestas regiões mas vinham um pouco de toda a Europa enquanto neste ano a língua dominante era o português. Para muitos, foi a primeira vez a bordo destas casas com rodas.

