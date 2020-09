Harry e Meghan reembolsam contribuintes pela remodelação da casa de Windsor

O príncipe Harry e a sua esposa, Meghan Markle, reembolsaram aos contribuintes britânicos 2,4 milhões de libras (2,7 milhões de euros), o custo da renovação da sua casa no Reino Unido, em conformidade com um compromisso que assumiram depois de anunciarem em Janeiro que se afastariam dos deveres reais.

A remodelação da Frogmore Cottage, uma casa dentro dos terrenos da propriedade da Rainha Isabel no Castelo de Windsor​, a oeste de Londres, tinha sido criticada por alguns meios de comunicação britânicos que a consideraram demasiado cara.

Mais A carregar...

O reembolso acontece numa altura em que Harry e Meghan procuram estabelecer-se em novas carreiras independentes e alcançar uma maior independência financeira. O casal anunciou na semana passada que assinou um contrato com a Netflix para produção de conteúdos para a plataforma de streaming.

Oficialmente conhecidos como duque e duquesa de Sussex, o casal mudou-se para a Califórnia, mas manterá Frogmore Cottage como a sua casa quando regressam à Grã-Bretanha, como foi acordado com a rainha, avó de Harry.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Foi feita uma contribuição para o Sovereign Grant pelo duque de Sussex”, disse um porta-voz do casal, referindo-se ao fundo de dinheiro dos contribuintes utilizado para financiar a monarquia.

“Esta contribuição, tal como originalmente oferecida pelo príncipe Harry, cobriu integralmente os custos de renovação necessários da Frogmore Cottage, uma propriedade da Rainha, e continuará a ser a residência britânica do duque e da sua família”.

Os termos do contrato de Harry e Meghan com a Netflix não foram ainda divulgados. Antes disso, a maior parte dos seus rendimentos provinha da propriedade privada do príncipe Carlos, pai de Harry e herdeiro do trono britânico.