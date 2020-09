Termas do Centro acolhem automóveis clássicos em iniciativa ibérica

As estâncias termais do Centro do país acolhem, de 18 a 20, mais de meia centena de participantes na prova Termas Centro Classic Cars, iniciativa conjunta da rede Termas Centro e do Clube Escape Livre.

“Mais de meia centena de participantes, divididos por 28 equipas, vão estar presentes na primeira edição” da prova, informou o consórcio Termas do Centro, salientando a presença de cinco equipas espanholas.

Orientada para proprietários e condutores de automóveis clássicos e históricos, a iniciativa insere-se no ciclo de animação “Viva Termas Centro”, promovido pelas Termas Centro nas suas estâncias termais.

"Com esta iniciativa, demonstramos que as estâncias termais da região Centro constituem uma escolha convidativa para quem realiza passeios de automóvel pela região”, explica Adriano Barreto Ramos, coordenador da rede Termas Centro, num comunicado enviado à agência Lusa.

Este responsável avança que os participantes vão visitar termas situadas em “locais naturalmente aprazíveis, inseridas na natureza, e que oferecem condições únicas para relaxar no decorrer ou no final das viagens”.

Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre, descreve a iniciativa como “uma oportunidade de carros e proprietários usufruírem de um fim-de-semana onde cada um aproveita, da melhor forma, tanto a liberdade e o prazer ao volante do seu clássico, como a descoberta dos serviços das estâncias termais seleccionadas”.

O Termas Centro Classic Cars é organizado pela rede Termas Centro em parceria com o Clube Escape Livre e conta com vários apoios e colaborações, como do Turismo do Centro de Portugal e da SPAL, responsável pela entrega dos troféus aos participantes.

O programa inicia-se numa sexta-feira, dia 18, com uma visita às Termas do Cró, em Rapoula do Côa.

“Aqui, os participantes do encontro poderão desfrutar de experiências termais, com todas as normas em vigor, antes da apresentação oficial do evento e de um jantar de boas-vindas. As Termas do Cró serão, aliás, a base do percurso durante os três dias”, informa a Rede.

No dia 19, a comitiva passará por Almeida, com visita às Termas Fonte Santa de Almeida e ao Museu Fronteira da Paz. Seguem-se as Termas de Águas de Penamacor, as Termas de Monfortinho e o Sabugal (com visita ao castelo), terminando o dia novamente nas Termas do Cró.

No dia 20, o destino principal é a estância termal de Unhais da Serra. Neste local, terá lugar o almoço de encerramento e entrega de troféus.

“Os participantes chegam de origens tão diversas como Lisboa, Porto, Guarda e Coimbra, sendo de salientar a presença de cinco equipas de Espanha”, reforça a Rede.

O director do Museu de História de la Automocion de Salamanca (MHAS), Luis Mata, com um Mercedes-Benz 300 SL de 1991, e a presidente do MG Clube de Portugal, Isabel Tinoco, com um MG B de 1973, serão alguns dos condutores que irão participar na iniciativa.

Entre os automóveis de colecção que vão percorrer as estradas da região, os destaques vão para: um Alfa Romeo 2000 GTV de 1973 (carro montado em Setúbal), um VW Split de 1950 (que já fez milhares de quilómetros em passeios pela Europa), um Jaguar XJR de 1995, um Alfa Romeo Giulietta Sprint GTA de 1968, um MG GT de 1965, um Alfa Romeo Giulia 1750 GTv de 1968, um Peugeot 205 GTI de 1990 ou um Rover 216 coupé de 1993.

A rede Termas Centro é “um projeto cofinanciado pelos programas operacionais Centro 2020, Portugal 2020 e pela União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), no âmbito da Estratégia de Eficiência Coletiva PROVERE (Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos)”.

Integram o projeto as termas de Alcafache, de Almeida-Fonte Santa, de Águas-Penamacor, do Bicanho, de Caldas da Felgueira, da Caldas da Rainha, do Carvalhal, da Curia, do Cró, da Ladeira de Envendos, de Longroiva, de Luso, de Manteigas, de Monfortinho, da Piedade, de Sangemil, de São Pedro do Sul, de Unhais da Serra, de Vale da Mó e do Vimeiro.