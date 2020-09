Rosa, a nova guesthouse do Alentejo: seis suítes numa quinta com 87 hectares

Chama-se Rosa Estates – A Farmhouse & Stables, apresenta-se como uma guesthouse sem “o alarido do rigor e regras de um hotel” e fica em Monforte, no distrito de Portalegre.

Localizada numa propriedade com 87 hectares, a Rosa Estates começou a receber hóspedes em Agosto e, além de apresentar-se como um “destino boutique de férias e eventos”, é também “amiga” dos animais de estimação, que podem acompanhar os hóspedes. Até os cavalos podem vir: “também oferece instalações para acomodar até três cavalos particulares durante a sua estadia”, informa este novo turismo rural.

Com um “estilo rústico”, a Rosa é “uma criação” de Kiko Rosa Gaspar, empresário português que tinha aberto uma guesthouse muito diferente em Londres com o mesmo nome e que faz carreira na área das relações públicas e comunicações, estando em destaque a sua colaboração na gestão de eventos da empresa da estilista Vivienne Westwood. O projecto alentejano nasce em colaboração com a mãe, Dulce Rosa Carvalho. E, diz Kiko, o objectivo passa também por “promover e desenvolver a região de Monforte”.

Confessos “apaixonados pelo Alentejo”, como se assumem, decidiram apostar neste turismo com traços de resort boutique, “onde o verdadeiro luxo não é apenas o destino, mas o calor genuíno de quem o recebe”, garante Kiko Gaspar.

A propriedade, isolada, é “composta por 87 hectares de sobreiros e azinheiras”, com um cenário composto por uma “vasta, intocável e pura paisagem”. A promessa é de que hóspedes “apreciarão o verdadeiro luxo: a proximidade e a simplicidade da natureza”.

A casa de hóspedes é num edifício de dois andares com seis suítes. Em cada suíte, temática, promete-se “um quarto duplo espaçoso com grandes camas gémeas, de casal, queen ou king size e uma casa de banho privativa”. À escolha, o Lusitano Master Room, o Alentejano, a Conchita, o Brownie, o Árabe e Courtyard.

Entre os destaques, há uma “piscina privada bem dimensionada que está disponível para uso pessoal ou para uma grande variedade de eventos”. E “retiros calmantes” pela propriedade: entre eles, o Lemon Terrace ("para relaxar “), o Alfarroba Terrace (com jogos de mesa) e o White Terrace, são bons exemplos.

A quinta irá também incluir programas variados, entre a equitação, aulas de yoga, natação, sessões de personal trainer, cinema ao ar livre, entretenimento musical, aulas de culinária (incluindo vegetariana e vegan), sessões de degustação de vinhos e aulas, além de passeios.

Os preços, assinalam em comunicado sobre a abertura da Rosa Estates, variam entre 74 e 275 euros por noite.