Barcos em parada de apoio a Donald Trump afundam no Texas

Uma parada de apoio ao presidente norte-americano Donald Trump ocorreu no Sábado no lago Travis, no estado do Texas, e terminou quando quatro barcos se afundaram parcialmente devido a agitação causada pelo movimento dos próprios barcos que participavam no encontro.

Meios de comunicação do Condado de Travis avançaram que quatro barcos se afundaram e outros foram contra rochas, mas que não houveram feridos.

Kristen Dark, responsável pela pasta de informação pública do Condado e pela patrulha do lago, explicou: “Quando os barcos começaram a andar, geraram um rasto de ondulação”, que fez com que “vários barcos” se afundassem.

O lago Travis é uma reserva do rio de Colorado onde as pessoas habitualmente praticam atividades recreativas como passear de barco, pescar ou nadar. Kristen Dark indica que havia alertado a população para uma maior afluência no lago mas que ainda assim recebeu muitas chamadas de habitantes locais preocupados.

O evento Lake Travis Trump Boat Parade (“Parada Trump de Barco no Lago Travis”, tradução livre) foi organizado através do Facebook e pedia a barcos “de todas as formas e tamanhos” que se juntassem e aos apoiantes que decorassem os seus veículos com “cores patriotas e com o maior número possível de bandeiras de Trump”.