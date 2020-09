Vestager: “Na UE só pode haver uma forte recuperação se todos recuperarmos juntos”

A vice-presidente executiva da Comissão Europeia considerou hoje que as “enormes” diferenças na ajuda que cada Estado-membro consegue destinar ao apoio da economia, mitigando os efeitos da covid-19, podem dificultar a recuperação e a convergência.

Numa conferência, em Berlim, Marguethe Vestager, afirmou que todas as medidas tomadas pelos Estados-membros para combater as consequências económicas da covid-19 são “necessárias”, ressalvando que estas podem ter efeitos colaterais para toda a União Europeia (UE).

Vestager falava perante o ministro da Economia da Alemanha, Peter Altmaier, e outros responsáveis do executivo.

“As enormes diferenças nos orçamentos nacionais” dos Estados-membros provocam “enormes diferenças” no montante que cada um pode alocar à economia, às empresas e ao emprego, notou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para a comissária, esta realidade deve “preocupar todos”, tendo em conta que pode gerar uma “recuperação assimétrica”, bem como “maiores divergências” dentro da UE. “Na União Europeia só pode haver uma forte recuperação se todos recuperarmos juntos”, acrescentou.

O Governo alemão lançou um pacote de apoios para as empresas e trabalhadores por conta própria no valor de 750 mil milhões de euros, acima das ajudas lançadas pelos restantes Estados-membros e equivalente ao montante global do fundo de recuperação europeu.