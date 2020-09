Tribunal da Concorrência confirma coima a Salgado, mas baixa para 290 mil euros

O Tribunal da Concorrência condenou hoje Ricardo Salgado e Morais Pires ao pagamento de 290.000 e 100.000 euros, respectivamente, reduzindo as coimas aplicadas por violação de normas de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

Na leitura da sentença do recurso apresentado pelo ex-presidente do BES, Ricardo Salgado, e pelo antigo administrador Amílcar Morais Pires, o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS), em Santarém, absolveu os dois da condenação pela falta de mecanismos de controlo que havia sido aplicada pelo Banco de Portugal (BdP).

Contudo, condenou Salgado e Morais Pires, a título de dolo eventual, e não directo, pelas cinco contra-ordenações por incumprimento das obrigações de aplicação de medidas preventivas e de prestação de informações às autoridades de supervisão e de adopção de medidas preventivas suplementares nas sucursais no estrangeiro.

Neste processo, Ricardo Salgado e Amílcar Morais Pires contestavam as coimas de 350.000 e 150.000 euros, respectivamente, decididas pelo BdP pela não aplicação de medidas de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo nas sucursais e filiais do banco em Angola, Cabo Verde, Miami e Macau.

Em Julho passado, o Tribunal da Concorrência de Santarém já tinha dado razão ao BdP, noutra sanção da regulação pagamento de uma coima de 75 mil euros por violação das normas que obrigavam a desconsiderar dos fundos próprios da ESFG, em base consolidada, as acções adquiridas pelas holdings do Grupo Alves Ribeiro (GAR) aquando do aumento de capital de 2012. O advogado de defesa de Ricardo Salgado afirmou no dia da leitura da sentença, a 16 de Julho, que vai recorrer da decisão para o Tribunal da Relação de Lisboa.

A coima mais pesada inserida no conjunto dos processos de contra-ordenação do BdP a Salgado, contudo, de 3,7 milhões de euros, já não é passível de recurso. Em Maio último, o Tribunal Constitucional rejeitou o segundo recurso apresentado por Ricardo Salgado, em relação à coima única de 3,7 milhões de euros aplicada pelo BdP. O líder histórico do antigo Banco Espírito Santo (BES) ficou ainda proibido de exercer funções em órgãos sociais de instituições de crédito e financeiras nos próximos dez anos.

Outros 1,8 milhões de euros de coima do BdP estão ainda a ser contestados por Ricardo Salgado em Tribunal. A condenação do regulador, que neste caso está associada ao caso BES Angola (BESA) e envolve vários outros administradores do banco, foi conhecida em Janeiro de 2019.

Na condenação, o Banco de Portugal (BdP) aplicou ainda coimas de 1,2 milhões de euros ao antigo administrador Amílcar Morais Pires, de 400.000 euros a Rui Silveira e de 150.000 euros a Gherardo Petracchini, que recorreram da decisão para o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS), em Santarém, avançou a Lusa em Abril passado.

O supervisor considerou provado que Ricardo Salgado, Amílcar Pires e Rui Silveira sabiam que a situação deteriorada da carteira de crédito e da carteira do imobiliário do BESA era susceptível de causar perdas significativas ao banco e, consequentemente, provocar uma desvalorização materialmente relevante dos activos do BES.

A acusação do BdP refere que a exposição do BES ao BESA aumentou 1,65 mil milhões de dólares entre 2011 e 2014 (de 3.131 milhões para 4.783 milhões de dólares) e que a filial angolana teve, nesse período, uma queda de resultados de 1 milhão de euros para 14,2 milhões de euros negativos.