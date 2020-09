O que se passou na grande recessão de 1928 em Portugal?

Depois de uma queda da ordem dos 9,4% no PIB durante o primeiro semestre, o ano de 2020 está destinado a fazer com que crises económicas importantes como as de 1975, 1983 ou 2012 pareceram agora, quando se olha para os gráficos das séries históricas da economia portuguesa, apenas sobressaltos com pouca relevância. Ainda assim, se se tentar olhar um pouco mais para trás, para um tempo em que as estatísticas do PIB não eram fornecidas directamente pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) ou pelo Banco de Portugal, surge um ano que ameaça ser rival de 2020 no ranking dos piores resultados económicos do último século.

