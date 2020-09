Licenças de construção nova e reabilitação de habitação recuam 7,4%

As licenças de construção nova e reabilitação de habitação tiveram uma redução de 7,4% no primeiro semestre de 2020 em termos homólogos acumulados, segundo a Síntese Estatística da Habitação da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), divulgada esta segunda-feira, em comunicado.

Até Junho deste ano “foram licenciadas pelas câmaras municipais 7764 obras de construção nova e reabilitação de edifícios habitacionais”, menos 7,4% do que nos primeiros seis meses de 2019.

No que diz respeito ao licenciamento de novos fogos, houve um total de 11.308 entre Janeiro e Junho, menos 3,7% em comparação com o mesmo período no ano anterior.

A AICCOPN salienta, no comunicado, que apenas no mês de Junho houve “um crescimento de 9,4% nas obras em edifícios residenciais e de 4,8% no número de fogos em construções novas” face ao mesmo mês de 2019.

Quanto ao consumo de cimento no mercado nacional, no primeiro semestre houve um aumento de 9,7%, em termos homólogos, com um total de 1,76 milhões de toneladas.

Segundo a associação, o novo crédito concedido por instituições financeiras para habitação cresceu 8,4% nos primeiros seis meses do ano, face ao período homólogo, para 5342 milhões de euros.

Referente aos valores da avaliação imobiliária, na nota é indicado que, em Junho de 2020, o valor mediano era de 1115 euros por metro quadrado, mais 8,3% do que em Junho de 2019. Dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que este indicador aumentou em Julho para 1127 euros por metro quadrado.

Para a associação, é o Norte que se destaca, com 10.498 fogos licenciados em construções novas no último ano (de Junho 2019 a Junho deste ano), mais 12,5% em comparação com os doze meses anteriores.

Nesta região os valores da avaliação bancária, em Junho, tinham uma mediana de 982 euros por metro quadrado, mais 9,7% do que no mês homólogo. Já nos últimos dados disponíveis do INE este valor situa-se nos 996 euros.