Rui Jorge assume cansaço dos jogadores e admite mudanças tácticas no futuro

Rui Jorge, seleccionador nacional sub-21, assumiu nesta segunda-feira que há na equipa alguns jogadores a acusarem fadiga, depois do jogo frente a Chipre, na última sexta-feira.

“Após o jogo com Chipre, os jogadores estavam bastante cansados. Mas são situações normais no futebol. Passámos o dia de ontem e hoje a tentar recuperar e amanhã estaremos em condições óptimas para disputar o jogo”, disse o técnico, na conferência de imprensa de antevisão do jogo de terça-feira frente à Bielorrússia (17h30), de apuramento para o Europeu 2021.

O treinador português abordou ainda as dificuldades que espera encontrar, recordando a réplica dada pelo adversário no primeiro jogo entre as duas equipas (vitória portuguesa por 0-2).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Sentimos dificuldades no jogo lá. Tivemos dificuldade para marcar e só fechámos o jogo já perto do final. Será difícil lidar com a profundidade deles, porque têm jogadores que pedem muita bola nas costas da defesa. E se o jogo tomar o rumo que esperamos – tendo nós um domínio territorial maior –, teremos de ter cuidado com o espaço nas costas”, detalhou.

Noutro âmbito, Rui Jorge abordou o sistema táctico habitualmente utilizado, avançando que ter vários jogadores a actuarem em sistemas de três centrais nos respectivos clubes pode ajudar a trazer variações à selecção.

“Há essa hipótese e todos os sistemas podem ser utilizados. A qualidade de um jogador de selecção deve obrigá-lo a saber jogar em todos os sistemas e essa [jogar com três centrais] será uma possibilidade em aberto”.