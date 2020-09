Pascal Ackermann vence primeira etapa do Tirreno-Adriático

O ciclista português Rúben Guerreiro (Education First) foi esta segunda-feira 54.º classificado na primeira etapa do Tirreno-Adriático, enquanto o compatriota Rui Costa (UAE Emirates) obteve a 70.ª posição, numa tirada vencida pelo alemão Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe).

Na primeira de oito etapas, marcada por uma queda no pelotão a cerca de 1,5 km da chegada, a atrapalhar o sprint, Pascal Ackermann superiorizou-se à concorrência em Lido di Camaiore.

Com 2h57m55s, o alemão foi o mais rápido à chegada, depois de 133 quilómetros sem problemas, à frente do colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates), segundo colocado, e do dinamarquês Magnus Cort (Education First), terceiro.

Rúben Guerreiro e Rui Costa chegaram no grupo principal e estão a 10 segundos da liderança de Ackermann.

O Tirreno-Adriático é uma prova que serve de preparação para a Volta a Itália, agendada para o período entre 3 e 25 de Outubro, e conta com vários nomes conceituados do ciclismo mundial, que ficaram de fora da Volta a França, como os britânicos Chris Froome e Geraint Thomas, ambos da Ineos, e o transalpino Vincenzo Nibali (Trek).