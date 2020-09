Mbappé, infectado com covid-19, falha jogo com a Croácia

Autor do golo da vitória da França (0-1) frente à Suécia, em Solna, no jogo inaugural do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, o avançado Kylian Mbappé está infectado com o novo coronavírus, de acordo com o resultado divulgado esta segunda-feira ao teste a covid-19, pelo que falhará o reencontro entre os campeões e os vice-campeões do Mundo, no Stade de France, frente à Croácia.

Mbappé está já isolado do grupo, tal como Steve Mandanda. Portugal e França encontram-se em Outubro para a competição em que a selecção lusa defende o título de campeão, conquistado na final com a Holanda.

Para além da selecção francesa, Mbappé é um problemas para o Paris Saint-Germain, que vê avolumarem-se os casos de infecções de futebolistas, depois de Di María, Icardi, Paredes, Marquinhos, Neymar e Navas.