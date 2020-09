James Rodríguez confirmado no Everton

O Everton contratou o internacional colombiano James Rodríguez ao Real Madrid, num acordo válido por dois anos e que pode ser estendido por mais uma época por opção do clube.

“Estou muito feliz por estar neste grande clube, com tanta história e com um treinador que me conhece realmente bem”, afirmou James Rodríguez ao “site” do Everton, realçando a ligação próxima que tem com o técnico italiano Carlo Ancelotti, que o recrutou para o Real Madrid quando treinava os “merengues” (2014/15).

O médio ofensivo colombiano, de 29 anos, chegou à Europa através do FC Porto, que o contratou aos argentinos do Banfield há dez anos e no qual actuou três épocas. James garantiu que tem “vontade de alcançar grandes coisas” ao serviço do Everton.

Ainda não foi divulgado o valor do negócio, mas a imprensa inglesa avança com uma verba de 25 milhões de euros.

“Sou um verdadeiro vencedor”, vincou Rodríguez, sublinhando o projecto “muito sério” do emblema de Liverpool que agora integra.