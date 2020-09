“O desporto tem vindo a ganhar relevância”

Com o Governo a ser acusado de tornar o sector do desporto politicamente irrelevante, João Paulo Rebelo, na segunda parte de uma entrevista ao PÚBLICO, defende o Executivo e responde com os progressivos aumentos orçamentais. Diz também ter recebido elogios do Comité Olímpico de Portugal (COP) pela acção governativa e garante que a orientação dada pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) às federações para a realização de testes à covid-19 foi mal interpretada.

