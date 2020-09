O cabrito passou

Nada é mais irritante do que a passagem do tempo. Ainda se o tempo dormisse quando nós dormimos ou tirasse férias quando nós estamos doentes; ou esperasse enquanto nos adaptamos aos novos tempos ou fizesse, por gentileza, um pequeno intervalo quando, por divertimento, perdêssemos a própria noção do tempo; ainda se o tempo tivesse o cuidado de fazer tudo isso; mesmo assim tenho a impressão que continuaria a irritar quem tem o azar de passar por ele.

