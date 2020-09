O recado do Curtas 2020: restauros, Godard e Pamplinas

O Curtas Vila do Conde já tinha começado a anunciar a sua programação 2020, com a revelação dos títulos que serão exibidos nas competições internacional e experimental do 28.º Festival Internacional de Curtas-Metragens, a decorrer de 3 a 11 de Outubro. Desvenda-se agora a programação da secção paralela Cinema Revisitado, dedicada ao cinema histórico e de reportório – e vale a pena marcar desde já na agenda as datas do 28.º Curtas, porque vai haver Buster Keaton, Godard e O Recado.

Que o mesmo é dizer: vai-se marcar o centenário do primeiro filme realizado por um dos mestres absolutos da comédia, Buster “Pamplinas” Keaton, com a exibição de One Week (1920), acompanhado por uma conferência do crítico João Lopes.

Vai-se celebrar a fervilhante inventividade de Jean-Luc Godard com um programa especial em colaboração com a Cinemateca Francesa, comissariado pela investigadora e programadora Nicole Brenez, sob o genérico Pro-motion – curtas-metragens, telediscos, filmes-anúncio (como os de Uma Mulher é Uma Mulher ou Duas ou Três Coisas que Eu Sei Sobre Ela), publicidades e outras provocações godardianas.



E vai-se estrear a cópia restaurada pela Cinemateca Portuguesa de uma das obras importantes do Cinema Novo português, O Recado (1972), primeira longa-metragem de José Fonseca e Costa (1933-2015), com Maria Cabral, Paco Nieto e Luís Filipe Rocha nos papéis principais.



O programa agora anunciado completa-se com uma “carta-branca” ao cineasta francês Frank Beauvais, por oito vezes presente no festival com o seu trabalho em curta-metragem, a partir da sua aclamada longa Ne croyez surtout pas que je hurle (premiada no Doclisboa 2019). E com uma selecção de filmes em homenagem a Vicente Pinto Abreu, programador e coordenador do festival, falecido prematuramente há poucos meses.



O 28.º Curtas Vila do Conde decorrerá como sempre no Teatro Municipal de Vila do Conde, cumprindo os requisitos de segurança exigidos pela pandemia de covid-19, mas terá também uma componente online, que será anunciada ao longo das próximas semanas. As notícias irão sendo reveladas no site do festival http://festival.curtas.pt.