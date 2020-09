Sete vezes presente no Festival Veneza, as duas últimas saindo do Lido com Leões de Prata (2014 e 2016, The Postman’s White Nights, filme muitíssimo bonito, e Paradise), ao russo Andrei Konchalovsky já lhe disseram que os leões se atraem. Ele nem precisou de simular surpresa ou modéstia.

