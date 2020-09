Uma nova águia-real chegou ao Gerês, à espera de ganhar o céu

Se não a conhecêssemos dos livros, dificilmente acreditaríamos que a águia-real que Ernesto Alvarez segura, firmemente, nos braços, é um aguioto, com pouco mais de quatro meses. O porte já impõe respeito, mas, para um leigo com um bom guia de aves nas mãos, as penas brancas na parte interior das asas e da cauda, que com a idade vão dar lugar a outras de tom escuro, denunciam logo quão imberbe é esta rapina que acaba de chegar ao Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG), para aqui se ambientar a uma vida em liberdade. O momento é levado com discrição — e já explicaremos porquê — mas é um marco importante na recuperação desta espécie que, em 2004, se dava na prática como extinta no PNPG.

