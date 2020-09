Há 74 pessoas com estatuto de cuidador informal. Cristina entre os 32 primeiros a receber subsídio

A vida de Cristina Capela é o filho, com uma paralisia cerebral que lhe vale uma incapacidade de 100%. Tem de garantir que respira, que come, que está limpo, que não ganha feridas, que não tem dores. E lá vão 15 anos de uma dedicação tão grande que lhe engoliu as outras partes da vida. Agora, que viu reconhecido o seu estatuto de cuidadora informal, começou a receber um subsídio de apoio. É uma das primeiras 32 pessoas nesta situação.

