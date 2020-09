Um ano lectivo como nunca se viu: as dúvidas, inquietações e o entusiasmo de quem regressa à escola

No regresso às aulas, alunos, pais e professores partilham dúvidas e entusiasmos num “ano diferente”. “Vamos fazer com que corra pelo melhor”, prometem os professores. Enquanto ainda nem todas as escolas têm regras claras, os pais acumulam perguntas e os alunos preparam com mais afinco a mochila para voltar à escola. No primeiro dia… logo se vê como vai ser